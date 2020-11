Hernán Drago reveló que vuelve con su primer amor: "Fueron 7 maravillosos años donde aprendí de todo"

Hernán Drago atraviesa un gran momento profesional pese a la pandemia por coronavirus. Además de haber estado como panelista en "Pampita Online" durante gran parte del año, es una de las estrellas de "Bienvenidos a Bordo" (El Trece), bajo el mando de Guido Kaczka.

Y en septiembre, el modelo se contagió de coronavirus y, tras su recuperación, llamó la atención que volviera al programa de Pampita y sí al de Guido.

"Lo extrañamos a Hernán, ojalá vuelva... Ahora se quedó con Guido Kaczka. Espero volverlo a tener en mi programa", dijo la conductora hace unos días en su programa de Net Tv.

En un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Drago explicó el motivo de su ausencia en lo de Pampita: "Esta semana me crucé con Caro en la puerta de la productora, porque grabamos en el mismo lugar. Ella justo salía y hace tiempo que no la veía. Nos quedamos hablando ahí de todo un poco, es una persona que yo quiero, la conozco hace mucho tiempo y hemos compartidos trabajos. También he ido a su programa en un momento difícil cuando fue lo de mi separación y a ella la sentí muy sincera conmigo en ese momento. Lo mismo pasó cuando me la cruce en la puerta, me preguntó cómo estaba yo, si estaba mejor. Fue una linda charla", comenzó diciendo.

LEER MÁS Hernán Drago reveló el motivo de su ausencia en el programa de Pampita: "Ojalá que algún día pueda volver"

Y en esa misma línea, profundizó: "Lamentablemente no estoy pudiendo ir al programa de ella porque no combinan los horarios. Porque más allá de las grabaciones de Guido y de su programa, yo tengo otros compromisos de antes que también tienen que ver con lo laboral y otras con lo personal":

"Yo soy padre de familia también, y me considero un padre presente. Pero ojalá que algún día pueda volver al programa, al menos una vez por semana o más veces. Entiendo que el ánimo de la producción, el de ella y el mio es en algún momento volver", indicó Hernán.

Pero por otro lado, hizo una importante revelación a nivel profesional: que en el 2021 podría regresar "El show creativo", su primero amor tal como lo definió él.

"Me mencionas el programa y me sale una sonrisa automáticamente. Me encanta poder recordarlo y dedicarle unos renglones. Fue mi primer amor El show creativo. El señor Juan Gujis fue quien me dio la primera oportunidad de manera casual para estar parado frente a una cámara en un programa de televisión. Fui como invitado una vez a presentar un comercial que yo hice en ese momento y ahí pegamos onda. El me propuso sumarme al programa y acepté. Fueron 7 maravillosos años donde aprendí mucho, de todo. Aprendí de la vida, de un tipo que me enseñó mucho de su experiencia en televisión, él es el creador de ese programa. En el camarín también teníamos unas charlas divinas", señaló Drago sobre el consagrado programa de publicidad que se emitió durante varios años.

Luego, detalló: "Y hace un mes mas o menos hablé con él y me dio la feliz noticia, sucede o no suceda, que hará algunos llamados o tratativas para que vuelva el programa y me encantaría que sea con vos. Yo le respondí que no le permitiría que no sea conmigo. El 2020 se nos va pero para el 2021 capaz sea posible".

"A mí me asombra la cantidad de gente que aún me recuerda el programa. Hace años que no está al aire y mucha gente lo veía, y lo recuerda. Y creo que tiene su lugar en la televisión de hoy, tanto en contenido de ahora o de antes. Estaría bueno comparar cómo se hacía publicidad antes y ahora", cerró Hernán Drago sobre el posible regreso de "El show creativo".

LEER MÁS Hernán Drago tras estar más de seis meses sin sexo: "Esa situación se revirtió y con Maglietti aún..."