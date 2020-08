Hernán Drago sobre un posible romance con Alejandra Maglietti: "Conozco la calidad de persona que es"

Si bien se conocen hace muchos años por sus carreras como modelo, la historia de amor podría escribirse a partir de ahora.

Hablamos de Alajandra Maglietti y de Hernán Drago quien pegaron muy buena onda y además se especula con que podrían iniciar un romance.

Ayer, en "Pampita online" (Net TV), la modelo, periodista, abogada y panelista enfrentó esos rumores que la vinculan con el modelo.

Su última historia de amor pública fue con Jonás Gutiérrez, con quien terminó hace poco más de un año y en medio de un conflicto de infidelidad.

“Un cincuentón canchero”, tiro la panelista Paula Galloni, panelista del programa de Pampita. “Por supuesto. Canchero y prolijo con su vida”, contesto la formoseña. “¿Cómo lo ves a Hernan Drago?”, le sugirieron. “Sabía que está soltero. Hernán es un amigo de hace años, pero nada más”, dijo ella. “¡Qué lástima!”, atacó Drago.

“Alejandra, ¿querés decir que no puede pasar nada y que por tanta amistad quedaron asexuados?”, preguntó Pampita. “No, tanto no. Pobre Hernán, lo quiero mucho y no lo voy a molestar al pobre hombre. Pero tendría chances. ¡Sí es un amor! Todos se quedan con lo lindo que es Hernán que, por supuesto, es indiscutible. Pero además de eso hay una persona atrás que es excelente”, reconoció.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Hernán Drago le agradeció a Maglietti por esas cálidas palabras hacia él: "En un móvil le peguntaron qué opinaba sobre mí... Y tuvo palabras muy lindas a las que igual yo coincidí porque todo lo que ella dijo de mí yo lo puedo decir de ella. Conozco la calidad de persona que es. Después de ahí, como dice Karina Jelinek, 'lo dejo a su criterio'. Por ahora no pasó nada, ella no me escribió y ni yo tampoco. No hay más nada para contar".

Por último, sobre las posibilidades de un romance, indicó: "Yo la conozco de muchos años de trabajar juntos, y si te referís a conocerla de otro lugar, llegado el caso me gustaría que sea en privado y no que se enteren los medios antes de ni siquiera tomar un café con ella".

