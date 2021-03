Hernán Drago miró fijo a cámara y habló de Celeste Muriega: "Somos..."

Hernán Drago estuvo como invitado este lunes a "Es por ahí", América, miró fijo a cámara y habló de Celeste Muriega, quienes están envueltos en rumores de romance hace unas semanas.

El modelo aclaró cuál es su relación con la morocha: "No estoy saliendo con Muriega, no lo estamos intentando, no nos estamos conociendo".

Y aseguró: "Fui a la casa un par de veces a tomar mate cada uno con su bombilla, la pasamos muy bien".

"A la noche comimos comida china cada uno con sus palitos", agregó Drago, quien entabló diálogo con Muriega en el programa "Bienvenidos a bordo".

Y remarcó: "Somos personas adultas que ninguno de los dos tiene relaciones estables y que no le tenemos que dar explicaciones a nadie". "No hay relación", finalizó otra vez contundente.

