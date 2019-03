Hernán Coronel, cantante de "Mala Fama", contó que le prohibieron entrar a un local en Palermo

"Mala Fama", contó en el programa "PH, Podemos Hablar" que fue discriminado en un local de Palermo cuando quiso ingresar. Hernán Coronel , cantante del grupo de cumbia, contó en el programaque fue discriminado en un local decuando quiso ingresar.





"Al costado de la oficina de mi manager en Palermo habían puesto un local que parecía vintage y me pareció atractivo", relató el cantante de cumbia.





Embed



"Me acerqué al lugar y como me vieron con visera me prejuzgaron. Esto fue hace un par de meses. El local era chiquito y no había nadie adentro", comentó Hernán.

"Le pregunté al que estaba ahí en la puerta si podía entrar a ver y me dice: 'No, la entrada sale 500 pesos '. No había ni una persona adentro", explicó aún sorprendido por lo que le sucedió.