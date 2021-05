Hernán Caire tras su regreso a la radio: "Se lo dediqué a mi mamá Dorita que se me fue al cielo"

El conductor dialogó en exclusiva con este medio tras su vuelta al aire radial con "Acá hay buen fútbol" por Radio La Red AM 910.

Hernán Caire regresó a la radio el lunes con el ciclo "Acá hay buen fútbol", por Radio La Red AM 910 (de 0 a 02 horas). El conductor está acompañado por "El Bambino" Héctor Rodolfo Veira, "El Gallego" González y Fernando Mancini.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Caire tras el primer programa, a poco de la muerte de su madre Dorita.

"Estoy muy contento de que la productora Medios 360, cuyo dueño es Fernando Mancini, me haya convocado para este proyecto tan importante en Radio La Red AM 910", comenzó el animador.

"Para mí es una alegría enorme poder volver a trabajar y más en una de las radios más importante del país y con mi amigo Fernando que nos conocemos hace mucho pero nunca habíamos trabajado juntos. Me sentí muy cuidado, muy querido y muy a gusto, siempre digo que hay tres cosas fundamentales si trabajas de lo que te gusta es genial. Y si encima trabajas con gente a la que querés es buenísimo, ahora si por eso encima te pagan es una bendición de Dios", siguió Caire.

Y mencionó de manera especial: "Ayer fue mi primera participación en el programa y me sentí vivo nuevamente, y como bien escuchaste, cuando me dieron la palabra se lo dediqué a mi mamá Dorita que se me fue al cielo hace dos semanas y a mi hija Valentina porque ellas son, fueron y serán las mujeres más importantes de mi vida".

"También quiero agradecer al Bambino Veira , Al Gallego González, al chino Tapia, Fabio Vallejos y nuestra querida locutora Yanina, quiénes forman parte de la mesa del programa", cerró.

