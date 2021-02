Hermoso video de Abel Pintos junto a la hija de su pareja: "¡Que suerte la mía ser parte de tu vida!"

Abel Pintos generó una gran ternura entre sus seguidores de Instagram al compartir un video que armó con fotos junto a Guillermina, la hija de su pareja, Mora Calabrese.

El álbum de cinco fotos hecho video y musicalizado con el tema Golden, de Harry Styles.

“Que suerte la mía ser parte de tu vida! La 1”, fue el epígrafe del posteo del cantante, que remató con un tierno corazón. Guillermina tiene 8 años y es fruto de una relación anterior que tuvo Calabrese.

LEER TAMBIÉN: La confesión de Grego Rossello: "Estaba triste y no sabía por qué, me ayudó un psiquiatra"

En octubre pasado, la pareja tuvo a Agustín, su primer hijo juntos. El niño nació en Chaco, provincia natal de Mora y donde están viviendo actualmente.

“(La paternidad) a mí me provoca una sensación de libertad. No hace mucho tiempo me preguntaban al respecto de la libertad y yo decía que no es una única cosa, que es una sensación. Y la paternidad para mí viene a ser uno de los símbolos de la libertad”, le dijo Abel Pintos a Infobae.

Abel y Mora se conocieron después de un show que el cantante dio en octubre de 2013 en Resistencia, la capital chaqueña. Desde el flechazo, no se separaron más y comenzaron una relación que, por mucho tiempo, se mantuvo en el más hermético de los secretos.

LEER TAMBIÉN: Daniel Casalnovo desde su casa tras estar internado por coronavirus: "Todavía tengo secuelas, adelgacé 10 kilos"