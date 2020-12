El hermano de La Mona Jiménez asegura que su mamá está abandonada en un geriátrico y que "está sufriendo"

Claramente la relación de La Mona Jiménez con su familia está un poco rota ya que su hermano, Luis Guillermo, publicó en su cuenta privada de Facebook una especie de mensaje para encontrar la reacción del cuertetero cordobés.

"Esta es mi madre, está en un geriátrico, la pobre, sufriendo mucho y yo no me puedo hacer cargo. Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada", escribió.

Y agregó: "Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez".

Guillermo subió además fotos de su madre, Esilda Rufino Santillán, aparentemente en el geriátrico que menciona en el posteo.

El nombre del hermano de La Mona no es desconocido en el mundo periodístico ya que en 2017 fue tapa de los principales periódicos por haber sido detenido.

Guillermo Jiménez fue detenido en la provincia de Córdoba, acusado por tenencia de simple de estupefacientes. La Policía encontró en su departamento 24 dosis de clorhidrato de cocaína de alta calidad, informó el diario La Voz del Interior.

¿Habrá sido ese el motivo del distanciamiento? ¿La Mona reaccionará ante el pedido de su hermano?

