El hermano de Connie Ballarini a Leo Montero: "La vida por suerte nos va a cruzar"

A través de sus historias de Instagram, la comediante Connie Ballarini contó el lunes que Leo Montero había tomado la decisión de echarla de "Bonus Track", el programa de radio Metro del que participaba. Según dijo, el despido estuvo vinculado a su decisión de aislarse luego de que el Tucu López, otro compañero de trabajo con el que tuvo contacto estrecho, diera positivo para coronavirus.

“Para los que preguntan dónde está Connie. Estoy acá, en mi casa. Les respondo yo porque no están respondiendo y yo me debo a ustedes. Siempre. Ni siquiera dijeron nada al aire y por eso vengo acá a decir. Voy a contar los hechos y ustedes entenderán porqué estuve tan rara y angustiada. Les voy a contar cómo fueron las cosas”, empezó diciendo la comediante.

Connie explicó que el 15 de marzo se enteró de que el Tucu López, con quien comparte programa en Metro, había dado positivo para coronavirus. Como trabajan juntos y se trataba de un contacto estrecho, ella decidió hacerse un hisopado y permanecer un día más en su casa por recomendación médica. "Estaba esperando el resultado, me aislé. Porque es lo que hay que hacer, para cuidarse uno y cuidar al resto. Hablé con médicos y con mi hermano, que es científico y que está en tema”, afirmó la comediante, visiblemente angustiada.

Al día siguiente intentó conectarse al ciclo a través de una reunión de zoom, pero no le permitieron ingresar. "Después me llega el resultado negativo, aviso y cuento que me tengo que aislar. Le mando el audio de la médica para mostrarle cómo era la normativa incluso”, señaló y al instante agregó: “Y el conductor me pone ´ok, beso Connie aislate´. Al otro día, me llama el conductor, el miércoles a la tarde mientras estoy aislada, y me dice: ´Mirá Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa) y no sé si me dijo no encajás, o algo así”, relató Connie, apuntando directamente contra Leo Montero.

"Todo lo que pienso me lo guardo y ustedes saquen sus conclusiones”. Y después añadió: “Estoy en shock porque no me lo esperaba. Nunca me dijeron nada, por eso todo es muy raro, porque nunca armé una columna. Estoy sorprendida. Todos los audios que tengo son buena onda y así, de un día para el otro me dicen que no vaya más. Estoy pasando un momento horrible, es muy feo como se manejó".

En esa línea, durante la tarde del lunes, Fabricio Ballarini, hermano de Connie, lanzó un fuerte mensaje contra Montero: "Pasaba por acá para contar que a mi hermana @connieballarini la rajaron de Radio Metro después de 1 mes de trabajo, por teléfono y durante el aislamiento por COVID-19 (contacto estrecho de un compañero de la radio). Cómo no accedió a ir a la radio, AFUERA. Así no gente".

Y advirtió: ""Ay Dios mío", no se puede ser tan sorete. La vida por suerte nos va a cruzar en la zona pintada".

"Las recomendaciones de todos los médicos fue que se aisle dado que estuvo 3 horas en un espacio cerrado (el estudio) sin barbijo con una persona positiva. La radio le insistió que no pasaba nada que vaya igual, exponiendo a otros compañeros y al resto de la sociedad", fundamentó Fabricio.

Este martes, Leo Montero compartió un video en su cuenta de Instagram, donde da su versión de lo sucedido con su excompañera: "Hago este video para que tengan la aclaración con mi palabra de lo que pasó en la radio. Lo que pasó efectivamente es lo que ella estaba contando, yo la llamé por teléfono y le comuniqué a nombre de la radio y a nombre mio que estamos empezando una búsqueda de artística diferente, de otra cosa que yo quería para el programa y que no tenía que ver con ella, ni que estoy enojado con ella. Es una decisión artística y que iba a ir para ese lado, y nada más. Y quería comunicárselo yo ya que yo la había convocado para el proyecto. No quería que se lo dijera otro, quería decírselo yo con honestidad y con verdad cumpliendo con la palabra que yo le había dado".

Además, resaltó: "Por otro lado esto no tiene que ver con una cuestión de género, podría haber sido un compañero o compañero, es lo mismo. Hay mucha violencia y mucha agresión al pedo. Yo no me la merezco y nadie se la merece. Lo que había pasado en Mejor de noche había sido un error del programa, algo involuntario y sin mala leche".

"Por otra parte es un tema de salud en la que no me voy a meter, estábamos en el medio de un compañero con covid y otro de producción también, nosotros que ya lo habíamos tenido con mi esposa y estábamos con anticuerpos, lo tuvimos asintomáticos en febrero y no nos dimos cuenta. Yo no hablé de nada de eso, eso es dos mangos aparte. La comunicación vino en ese tramo en la que estábamos con todo eso en el programa, pero podría haber sido la semana anterior que ya veníamos pensando esa decisión conjuntamente con la radio", finalizó Montero con su descargo.

