La hermana de Matías Defederico salió al cruce de Cinthia Fernández: "Cómo una persona puede..."

Cinthia Fernández contó el domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand" que su ex pareja Matías Defederico golpeó a una de sus hijas en la cabeza en un intento por agredirla a ella.

“El límite fue cuando volvió a pasar un año después, que incluye a mi hija, que él me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y de hecho hoy el lugar donde la golpeó lo tiene necrosado, o sea hizo una marca que la tiene para toda la vida”, comenzó la panelista.

“¿Le pegó a ella?”, le preguntó Juana Viale. “Sí, porque me quiso pegar a mí. Y si le preguntas a ella te dice no, esto me lo hizo mi papá que me pegó sin querer, le quiso pegar a mi mamá. O sea, no son palabras mías”, indicó Cinthia y dio muchos más detalles.

El lunes, Matías compartió un fuerte descargo vía Instagram y explicó: "Hasta hoy guardé silencio pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas".

"Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ellas, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales", siguió el ex futbolista.

Y explicó: "Quien me amenazó constantemente hacerme mier.. fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido. Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme".

Y cerró: "Nunca, reitero, ejercí actos de violencia contra ella ni contra otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y ella sobre todas las cosas por nuestras hijas...".

En este marco, quien salió a bancar a Defederico fue su hermana Macarena, quien desde Instagram le contestó a Fernández y aseguró: "Me cuesta mucho entender cómo una persona puede mantener una mentira tan grande y hablar de violencia de género, de algo tan delicado que viven muchas mujeres y ella claramente no vivió. ¡Qué triste!”, describió.