La hermana de Diego Maradona: "Vamos a hablar cuando dejen de hacer circo mis sobrinas"

Ana, una de las hermanas de Diego Maradona, habló hoy con "Intrusos" sobre la situación familiar tras la muerte del astro del fútbol.

Ana volvió a criticar a Dalma y Gianinna: “Cuando dejen de hacer circo mis sobrinas y dejen de mandar tanta mierda... Perdón, pero encima nuestra y de gente que es... inocente. Entonces ahí sí vamos a hablar y a decir nuestra verdad”.

“Quisiera desmentir todo lo que esa mujer está diciendo. Y que deje descansar en paz a mi hermano. Nosotros solos sabemos lo que lo quisimos, lo que lo queremos y lo que lo vamos a seguir queriendo...”, dijo Ana, enojada por sus dichos en el ciclo de América de Vanesa Carnevale, la ex pareja del Chino Maradona, quien aseguró que en una oportunidad Rocío Oliva empujó por las escaleras a Diego.

En diciembre pasado, la hermana de la leyenda del fútbol había cuestionando a Dalma y Gianinna en el programa Los Ángeles de la Mañana: “Estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”.

“Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”, contó en ese momento.

