La hermana de Claudia Fontán destrozó a la producción de Masterchef Celebrity 2

Claudia Fontán, popularmente conocida como La Gunda, se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity 2. Su hermana, Alejandra Fontán, desató su furia contra la producción de la competencia de Telefe.

En los comentarios de un video, que subieron a la cuenta oficial del programa, la hermana de la ex participante hizo una extenso descargo. "¡Se fue la mejor cocinera de MasterChef! Y no lo digo yo porque soy la hermana, lo dijeron hoy todos en el programa", exclamó.

"También se fue la que se banco que la producción la editara como se les cantaba porque les convenía pintarla como la peor, cortando y editando todo. Y dejando sin mostrar al aire las cosas que la pintaban como buena compañera y buena onda. Editaron, cortaron, sacaron y pusieron para armar lo que a ellos le sumaba tener a una villana que les dio 26 puntos de rating, esto lo digo con conocimiento de causa...", continuó.

Alejandra también recordó las consecuencias que sufrieron los participantes de la primera temporada, "que terminaron con ataque de pánico y terapia después de esta espantosa experiencia". Y agregó: "Un reality.... que hasta que no estás adentro no sabes de que se trata..... Todo trabajo de oficina de producción, donde te muestran lo que quieren y ocultan lo que no les conviene".

Por último, se refirió al escándalo por el tofi que su hermana levantó del piso. "Lo del tofi fue un error de ella, su mentira también (producto de la locura que se vive ahí adentro) porque eso no es típico de ella, ni lo único ni lo otro... pero a partir de los 26 puntos de rating que les dio con esa magistral edición siguieron y siguieron hasta lograr lo que querían", concluyó.