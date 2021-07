La hermana de Calu Rivero robó, los Intrusos se enteraron y ella salió a matarlos en las redes

El pasado lunes, en las bombas de Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que la hermana de Calu Rivero, Marou Rivero, vivió un momento de tensión en un supermercado chino ubicado en San Telmo porque detectaron en las cámaras de seguridad que se estaba llevando una botella de una bebida alcohólica sin pagar.

Esto generó un fuerte enojo por parte de la hermana de Calu Rivero quien salió a postear en Instagram su descargo.

"Me propuse decir lo que siento aunque incomode, aunque no sea lo que se espere de mí, aunque no les guste lo que tenga que decir. Hoy 4 personas en un programa de televisión dijeron una MENTIRA asociada a mí nombre. Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber. Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia. En ese momento supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show. Me pregunto si @adrianpalla @rodrilussichok @palivarela @virchugallardo realmente son concientes de la violencia que generan con sus frases hechas chiste? O si @palivarela @virchugallardo @adrianpalla @rodrilussichok realmente quieren que sus familias, hijos, amigos vivan en una sociedad que miente y desvaloriza al otro por deporte? Será que @rodrilussichok @virchugallardo @adrianpalla @palivarela son conscientes del impacto que tiene su FALSA noticia en mí salud mental? Me encantaría que así como se tomaron 7 minutos para difamarme se lo tomen también para responderme. Aquí y ahora dejo de sostener las prácticas violentas que en otro momento hubiese minimizado. No quiero que por tener miedo a que esto escale (y mi hermoso ecosistema digital se llene de haters) 4 personas sientan que puede decir lo que quieren sin consecuencias. Hace un año en #conchapodcast me juré a mí misma que iba a dejar de sostener el patriarcado y de esto se trata este post. Me gusta mí nueva versión, me costo un montón de trabajo personal llegar hasta acá y el mundo que yo trato de construir es uno que no lastima a los otros", escribió la joven.

Pero esto no fue lo único que pasó: Calu Rivero también salió a comentar algo en este posteo que generó la bronca de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Intrusos.

"Te amo Marou, hablar para que eso no quede en tu cuerpo, eso que hiciste se llama dignidad personal, defenderse y frenar tanta locura. Hay que cambiar la conversación cultural de nuestro país, como? Así. Hablando con quienes deciden hundirnos por que si, mancharnos por deporte y lastimarnos desde la ignorancia. Sos muy muy Preciada, tu sensibilidad, espontaneidad y amorosidad no debe cambiar por un grupo de personas que solo quieren hacer el mal, confundir y distraer. Asi que con esa misma sensibilidad y amorosidad pero con firmeza hay que frenarlos. Te amo, lejos de sentir dolor siento agradecimiento por cómo saliste a defenderte. Se nota tu trabajo personal. Se exponen ellos. Te amo infinitamente", puso Calu Rivero.

La respuesta de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a Calu Rivero

Hoy en Intrusos, sus conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich salieron a responderles a Calu Rivero y a su hermana.

"Vamos a hacer una pausa, vamos a referirnos a una cuestión de redes, producto de un chimento, contamos en las bombas el lunes contamos un episodio confuso que se vivió en un supermercado chino en el barrio de San Telmo, cuando la hermana de una famosa fue descubierta en una situación sospechosa", dijo Lussich.

Y continuó: "Algo pasó por lo cual ella después pidió asesoramiento legal por miedo a una denuncia concreta ya que las cámaras de seguridad del comercio tienen grabadas las imágenes de una situación que sucedió. Lo contamos a nuestro tono. En el que nos gusta contar la noticia. En base a eso recibimos una réplica, muy indignada, poniendo por delante cuestiones referidas al machismo y el patriarcado, algo que no tiene nada que ver con lo que acá se contó".

"Endilgarnos cuestiones vinculadas al machismo, al patriarcado, y pedir que nos cancelen, que es algo que pidió Calu Rivero, termina siendo lo mismo que vos tratás de combatir, la política de la cancelación, lo que vos pedís es que a nosotros nos cancelen y nos frenen en algo que contamos y que sucedió. Está grabado y registrado con cámaras de seguridad", finalizó Rodrigo.

Por su parte, Adrián Pallares, enfatizó: "Un paréntesis en Calu Rivero, si hubo un programa que le abrió las puertas a Calu Rivero, mucho antes de otros, y la forma en la que nos trata Calu Rivero es de desagradecida. Entendemos la bronca de su hermana. El lunes yo le escribí a la hermana de Calu Rivero para contarle que teníamos la información. Todo eso pasó. Le hicieron abrir la cartera y tuvo que devolver la botella".