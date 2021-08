La hermana de Bianca Cherutti estalló contra La Voz Argentina

Desde que apareció por primera vez en La Voz Argentina, Bianca Cherutti, la hija de Miguel Ángel Cherutti, tuvo que soportar duras críticas en las redes sociales. Muchos usuarios criticaron su parentesco y recordaron que la joven había participado en otro reality, Cantando 2020.

"Cualquiera lo de Bianca Cheurruti en La Voz. No la conocía pero es 'hija de...' y estuvo en el Cantando el año pasado", "Le preguntan: '¿cómo te llamas?'. Ella responde solo 'Bianca'. No dice 'Cherutti'... Claro.. como si el jurado no supiera quién es. ¡Por favor!", "Hola, soy Bianca Cherutti y vengo a separarme del apellido Cherutti, que es el de mi papá Miguel Ángel Cherutti", "Me parece cualquiera que Bianca Cherutti esté en La Voz, deja eso para la gente que no tiene oportunidades, flaca!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

Esta semana, su hermana, Antonella, lanzó duras declaraciones contras la producción de La Voz Argentina. "Se la podría haber cuidado un poco más. En las primeras galas, siempre se la presentó como 'la hija de...' cuando en realidad es Bianca Cherutti la que estaba concursando y a raíz de eso surgieron un montón de cosas de la respuesta de la gente en las redes, los famosos haters. El programa la podía haber cuidado un poco más”, expresó en una entrevista con Mitre Live.

La hija de Cherutti señaló que los responsables detrás del programa capitalizaron la polémica que despertó participación de Bianca, que no hizo más que aumentar los números de audiencia. "Cada vez que subían un vídeo de Bianca en el Instagram de La Voz había un montón de gente diciendo barbaridades. Hubo muchas injusticias pero no son injusticias sino que están pensadas para ser así, es el rating”, sostuvo.

Sobre la última aparición de su hermana en el certamen, Antonella afirmó: "Sé que es un reality, un producto televisivo y que estas cosas podían pasar, cosas buenas y malas. Ella avanzó muchas etapas gracias a su talento y gracias a los coach Mau y Ricky y de Montaner. Los cuatro jurados fueron muy humanos en el momento de la despedida”.

Por último, la joven remarcó que desde la producción deberían haberle ofrecido mayor contención a Bianca. "El programa la podía haber cuidado un poco más... pero es una apreciación mía. Está todo armado, no hay reglas en un programa de televisión”, concluyó.