Herida sangrante, discusión con el jurado y eliminación para Fede Bal en "Masterchef Celebrity"

Fue una noche complicada para Federico Bal quien quedó eliminado de "Masterchef Celebrity" después de haberse cortado, de perder mucho tiempo, de pelearse con el jurado y de no cumplir con la consigna pedida.

“Parecía un bife de chorizo”, graficó. “No es tanto el dolor, es la baja de presión y tuve que salir un largo rato”, explicó luego en el back.

LEER TAMBIÉN: Laura Laprida confesó que padece un cáncer de piel

Luego de salvar a Vicky Xipolitakis, la definición mano a mano enfrentó a Federico con el Mono de Kapanga, un habitué a este tipo de situaciones.

“Dentro mío pienso que me estoy convirtiendo en el verdugo de mis amigos”, comentó el Mono con lágrimas en los ojos en el back después de que Germán Martitegui anunciaba al eliminado.

También tuvo sentidas palabras para Federico. “Te quiero un montón, sos un pibe bárbaro. Vos ya le ganaste a la vida”, señaló en referencia al cáncer de intestino que el actor superó este año.

Cuando llegó la habitual devolución del jurado, la palabra más esperada era la de Martitegui. “Nos sorprendiste muchísimas veces con tu talento y tus ganas. Te vamos a extrañar, fue una alegría tenerte acá”, dijo el chef, a tono con el clima de despedida y haciendo a un lado las rispideces anteriores.

A continuación, Damián Betular se tomó con humor cada ida y vuelta con el actor. “No renegamos con ningún participante como con vos, era divertido acercarnos a tu isla, pelear un poquito”, admitió el jurado, antes de resaltar las bondades de Bal.

Bal destacó lo divertido de su paso por el programa. “Toda mi vida me voy a acordar de estos meses por las risas, es muy loco trabajar en algo que sos fan, creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver Masterchef hasta la final”, aventuró.

LEER TAMBIÉN: La diferencia millonaria entre María Laura Santillán y el Grupo Clarín