La herencia de Diego Maradona: ¿Cuánto cobrarán sus hijos?

Desde que murió Diego Maradona no se habla de otra cosa de la sucesión y la herencia del ex astro del fútbol mundial. No es algo menor dado que Diego dejó dos juicios de filiación (Santiago Lara y Magalí Gil) y posibles hijos en Cuba.

Jorge Rial contó esta tarde en "Intrusos" que Maradona dejó entre bienes y dinero unos 50 millones de dólares.

Hasta el momento, los cinco herederos son Jana, Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando y Diego Maradona Jr.

Pero la división no es tan lineal como se presume. En la Argentina, el estado cobra un impuso a la herencia que ronda entre el 4 y el 22 %.

Si se suman Magalí y Santiago Lara, la división sería entre 7 personas.

En líneas generales, Jorge Rial confirmó que la total que habrá que repartir descontando impuestos y abogados será de 20 millones de dólares.

