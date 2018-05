Con una personalidad transgresora y divertida, Héctor Rossi logró despegarse de su faceta de locutor para ser un conductor reconocido en los medios.





"Intrusos" durante trece años, hasta que un día decidió emprender otro camino. Estuvo trabajando en A24 y también en Canal 9 en "Confrontados", el programa de Rodrigo Lussich y Carla Conte. Fue la voz dedurante trece años, hasta que un día decidió emprender otro camino. Estuvo trabajando eny también enen, el programa de





Pero en las últimas semanas, se supo que había recibido una propuesta de Crónica TV para desembarcar con un nuevo proyecto.





El programa se iba a llamar "Crónica noticias" y se iba a emitir los fines de semana a partir de las 6:30 horas. "Habrá grandes columnistas, informes y mucha interacción con la gente en las redes sociales. Quiero ofrecerle algo más que noticias", contaba el conductor sobre este nuevo desafío.

Embed Informo que he decidido no trabajar en el canal Crónica @CronicaTV , atento no haber arribado a un acuerdo económico. Héctor Rossi — Héctor Rossi (@hectorlocutor) 15 de mayo de 2018







Pero en las últimas horas, se supo que el canal decidió apostar fuerte con la llegada de Santo Biasatti y Georgina Barbarossa, dejando sin efecto la propuesta de Rossi.





"Cuando en su momento me preguntaron sobre mi llegada a Crónica, y como la negociación estaba abierta, había prometido no comunicar nada hasta agotar las instancias. Pero hoy puedo informar oficialmente que he decidido no trabajar en el canal Crónica, tras no haber arribado a un acuerdo económico", manifestó el locutor en diálogo con este portal.





Y destacó: "Ahora estoy liberado ante la chance de que surja algo en otra pantalla".