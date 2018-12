Haydée Padilla y la violencia de Federico Luppi: "Cuando era golpeada, me recomendaban que no dijera nada"

Haydée Padilla fue entrevistada por Fernando Prensa en el marco del fin del rodaje de su nueva película y reveló que en su memoria aún guarda toda la violencia que su ex ejerció contra ella durante los 10 años de matrimonio.

"Me encanta este movimiento de mujeres que se levantaron por sus derechos. Ojalá en mi época hubieran existido, pero era todo muy distinto. Cuando yo era maltratada y golpeada me recomendaban que no dijera nada", arrancó la actriz. Y agregó: "Muchas me decían: "No lo sabes llevar por eso te pasan estas cosas", el famoso "algo habrás hecho"... Otras me decían "callate, callate, no digas nada"".

"Igualmente debo reconocer muchas compañeras de trabajo como Betiana Blum, que lo sabía, y otras también me apoyaban pero no podían salir a defenderme porque, no sólo que no le iban a creer, sino qué podían hasta quedarse sin trabajo", explicó Haydée.

"Las que se hacían las tontas era por eso, por el miedo al poder que este señor tenía. Podían dejarlas sin trabajo", aclaró luego.

"¿Si a mí me dejó sin trabajo? Obvio que sí. Te digo más: un día en una fiesta vio mi nombre en el sobre de una mesa y dijo que si yo iba él se retiraba y a mí me bajaron del evento", concluyó Haydée Padilla.