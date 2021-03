¿Hay un video de Luciana Salazar y Martín Redrado? La aclaración de Ana Rosenfeld

Después del gran escándalo que se armó el fin de semana entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la foto del economista en Miami con una rubia, la ex panelista de "Polémica en el bar", América, rompió el silencio.

La foto de la polémica fue publicada por Ángel de Brito y generó la rápida respuesta de Luli que no dudó en llamar "lacra" a su ex

"Miralo vos jugando con las mujeres y apretándome a la vez!!!", escribió Luciana, llena de furia.

Y luego agregó: "Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre!".

"Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades!! Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo", lanzó sobre el vínculo con su hija Matilda.

"Esa cautelar nunca me llegó. Me la enviaron por Twitter. La rechazó en primera instancia y la cámara le dio un aval con restricciones porque había una menor de edad que era la hija de Martín, pero ya caducó. No hay ninguna cautelar", dijo Luciana de entrada el lunes al aire.

Y agregó: "Jugar con los sentimiento de los chicos es siniestro. Yo siempre dije que no es el papá biológico de Matilda. No sé por qué insiste con eso. Él fue participe de que Matilda llegue a mí en este mundo. Lo que quiero decir es que él hizo posible que venga a este mundo porque me ayudó de forma económica. En ese momento me ayudó de esa forma".

"Es una cuestión de sentimientos porque mi hija pregunta por él. Después de dos años y medio de no haber estado juntos el amor se construye de nuevo. Yo no estuve enamorada en ese tiempo. Y se lo dije a él. El amor se va a construyendo. Del amor a la lacra es la misma persona. Aposté a creer en él y me defraudó. Lo incompatible era que él estaba de novio y nos veía a escondidas a nosotras. El 10 de enero yo empecé a salir con Redrado y él no puede decir que no. No puede decir que no. Hay pruebas y testigos. Veo que sale gente a hablar como el hijo y ellos mismos que fue así. Me pone en lugar de loca y es todo al revés", dijo sobre la relación entre ambos.

En tanto, su abogada Ana Rosenfeld aclaró la versión que circuló en los medios de un supuesto video que tendría Luciana y con el que "amenazaría" a Redrado con hacerlo público.

"En virtud de la falsa información que circula en diferentes medios “Niego categóricamente que exista en mi poder video alguno de @martinredrado y @lulipop07", comentó la letrada.