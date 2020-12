¡Hay embarazo en la familia de Jimena Barón!

Jimena Barón rehízo su vida sentimental junto al Tucu López a quien conoció durante el proceso de cuarentena.

El romance tiene apenas 4 meses y la joven ya tuvo que enfrentar rumores de embarazo.

"Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El culo tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", aclaró Barón en charla con Ángel de Brito.

Sin embargo, para esta Navidad, un miembro de su familia, Federico Barón, confirmó que su esposa está embarazada.

El hermano de Jimena espera su primer hijo junto a Nari Zubieta por lo que La Cobra se convertirá en tía.

