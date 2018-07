Hasta qué fecha Moria Casán conducirá "Intrusos"

Jorge Rial de "Intrusos" (América), se esperaba que este jueves se hable al respecto en el programa. Luego de que se conociese en las últimas horas el alejamiento temporal dede, se esperaba que este jueves se hable al respecto en el programa.





Y fue Moria Casán, conductora reemplazante del periodista por estos días, quien se refirió a la decisión de su colega, que se tomará licencia por cinco o seis meses.





"Tengo la cultura del trabajo y estoy siempre lista, para mí es un honor. Gracias a todo el equipo. Me siento muy feliz y honrada, trataré de hacer lo mejor para ustedes, me siento muy feliz de venir a esta casa, este canal. Me siento feliz trabajando y me miman acá. Soy una Incorrecta casi convertida en Intrusa", manifestó la diva al comenzar el programa.





Según pudo averiguar PrimiciasYa.com, Moria estará al frente del ciclo hasta el viernes 10 de agosto, y todavía no está definido cómo continuará el programa más adelante.





Adrián Pallares, habitual reemplazante de Rial en la conducción, quede a cargo del ciclo. Si bien es probable que ella siga, de acuerdo a lo que arregle con el canal, otra posibilidad es que quede a cargo del ciclo.





"Soy una incorrecta casi convertida en intrusa", bromeó Casán este jueves. Y añadió: "No soy panelista, pero sin filtro y sin vueltas, estoy siempre lista".