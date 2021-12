Se hartó el Negro González Oro: "Me cansé, voy a contar todo..."

Radicado en Uruguay, Oscar González Oro mostró su furia en Instagram por una situación personal que lo tiene mal anímicamente.

Allí, tras algunas reuniones, decidió no abandonar la profesión y trabajar en el Diario del Este como Jefe de Redacción. Pero su experiencia en el país vecino terminó de mala manera.

"En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", comenzó diciendo el Negro Oro.

Además, en una segunda publicación, el reconocido presentador argentino dejó entrever otro conflicto del que decidió no explayarse demasiado, aunque deslizó: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país".

En tanto, en una historia que subió a esa misma red social, González Oro escribió: "Fe, que 2022 será mejor", dando a entender que pese al mal momento que está atravesando, no pierde las esperanzas de un futuro prometedor.