Hanglin: "Si las mujeres ganan menos que el hombre es fantástico; se van a quedar con todos los puestos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

"Lo que pienso es que las mujeres que trabajan en empleos son la minoría absoluta. La inmensa mayoría de las mujeres de todos los países del mundo de clase media y del interior, no en las grandes ciudades, son amas de casa. Además amas de casa no es una ocupación menor: una ama de casa es una súper gerente", comentó el periodista en exclusiva.

"No hay hogar que no tenga una ama de casa que no sepa hacer todo: cocinar, lavar, atender todo. Es un oficio muy difícil y muy valioso. Es una manera de vivir y de hacer vivir a los demás, ser consuelo, refugio y remedio para todos. Es la clave para la felicidad de una familia, es un laburo difícil, sacrificado y que vale muchísimo, no sé por qué motivo lo subestiman", añadió el conductor.





Y fundamentó: "Las mujeres que trabajan en la calle no son más felices o la pasan mejor, lo que pasa es que una cosa es la vida del artista o el ambiente televisivo y otra cosa es la vida de la clase media o común donde la mujer suele ser ama de casa y está muy bien que así sea. Lo demás es una fantasía de intelectuales. La mujer es una luchadora, militante y trabajadora".





Sobre el machismo como concepto señaló: "Pienso que el machismo ha dejado de existir hace más o menos 100 años. El varón está asustado y abandonado en las grandes ciudades y no sabe cómo reaccionar. El hombre basa parte de su existencia en la fuerza física y es el que hace frente a los problemas de fuerza, no necesariamente es el más inteligente".





"La Argentina es un país feminista obsesionado con el machismo y el feminismo y es agotador, toda una constante agresión contra el hombre, porque el hombre es el 'macho', 'dominante', 'celoso'... Entonces hay un ánimo dominante de la mujer que la lleva constantemente a opinar sobre cualquier cosa. Las mujeres y los hombres ignoran cosas. A un hombre, en las grandes ciudades, cada día le dicen machistas. En el campo o interior, el hombre y la mujer es el de siempre y sabe mucho. Mi ejemplo es Mirtha Legrand, sabe mucho". Y apuntó:

En cuanto al trabajo del hombre y la mujer, el periodista sostuvo: "Si las mujeres trabajan y ganan menos por la misma cantidad de horas, fantástico para las mujeres porque se van a quedar con todos los puestos de trabajo. Es lo que el capitalismo quiere y lo está logrando, ahora hay el doble de trabajadores en oferta y la mitad, mujeres, ganan un poco menos. En general en el empleo tradicionalmente masculino gana más el hombre. Y ahora gana espacio la mujer porque, precisamente, considera que trabajar es un éxito, una gloria, y aceptan salarios menores. Esa es toda la historia a igual trabajo igual salario".





"Tengo una gran simpatía por Georgina Barbarossa que es muy graciosa y muy inteligente. Tiene el don de la simpatía. Lo que pasa es que se refirió a mí hablando del pasado de hace 30 años como diciendo que había hecho alguna barbaridad, no sé a qué se refiere. En el momento no tuve tiempo, pero ahora le diría que no soy fuerte, que soy débil y sonso por eso me han desplumado unas cuantas veces", finalizó Hanglin.