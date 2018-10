Hanglin: "El feminismo me parece desagradable y facho, el machismo murió hace más de 100 años"

El periodista, además, explicó, los motivos por los cuales ocultó su divorcio con Marta Ibáñez después de más de un año de separación: "Me costó muchísimo. No lloré nunca, pero tardé en adaptarme. Me da verguenza que un tipo de 70 años ande divorciándose, me parece fuera de lugar y de edad. Un papelón".