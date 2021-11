¿Cuánto habrá que pagar para ver la entrevista completa de Susana con Wanda Nara?

Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe para entrevistar a Wanda Nara.

La botinera rompió el silencio en un especial con la diva luego de su crisis con Mauro Icardi.

Wanda contó cómo fue que descubrió que el futbolista tuvo un affaire con La China Suárez. Además, la blonda detalló cómo está su relación hoy con el padre de su hijas.

Según anunció la conductora, la entrevista completa podrá verse en Paramount+, donde estará disponible desde el 30 de enero.

¿Cuánto cuesta la subscripción a esa plataforma?

El plan mensual está $362,42, que con un descuento el 50 por ciento por los primeros tres meses, quedan en $181,21.

Lo que no se vio de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

Wanda Nara eligió hablar de su crisis con Mauro Icardi en un programa especial con Susana Giménez.

"Creo en la palabra y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con La China y me dijo que no pasó nada entre ellos", afirmó la empresaria en la charla con la diva.

El programa especial duró menos de un hora y, según anticipó la conductora, se podrá ver completo en la plataforma Paramount+.

¿Qué es lo que no se vio al aire? Un paseo de Wanda con Susana por las calles de París arriba de un auto Lamborghini Huracán, una visita a un pequeño parque de diversiones junto a los hijos de la botinera y otra parte de la charla íntima

Según trascendió, en ese contenido que se verá por Paramount+, Mauro hará un pedido de disculpas frente a cámara.

Y, además, se podrán ver más imágenes de la estadía de Susana en París.