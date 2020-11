Habló el titular de la casa de sepelios donde se filtraron las fotos de Diego Maradona

Diego Picón, titular de Sepelios Pinier, contó la charla que tuvo con Claudia Villafañe por la viralización de las fotos de Diego Maradona en la casa velatoria.

Contó que se habían encargado también de los servicios fúnebres del padre de Claudia, de Don Diego Maradona y de Doña Tota.

“La llamé porque es lo que corresponde. Ella estaba muy enojada, me dijo que esto nunca tendría que haber pasado, que es la foto que no querían. Yo le di mis explicaciones y le pedí disculpas. Ella estaba furiosa, pero me ordenó terminar con el servicio tal como estaba previsto, que es buscar el cuerpo a las 16 y trasladarlo al cementerio de Bella Vista”, indicó Picón en charla con Toda Pasión, TN.

Y agregó: “Él (Diego Molina, una de las personas que aparecen en las fotos) no es empleado de acá, es un tercerizado que solo nos ayudó a cargar el cajón porque pesa mucho. La familia eligió un cajón de cedro que es muy difícil de transportar y por eso lo convocamos, sólo para llevar el cajón”.

Y precisó: “A los tres empleados tercerizados que llamamos y aparecen en las imágenes les sacamos los celulares en la morgue. Se los devolvimos cuando se había terminado todo el trabajo y en ese momento, que fue cuando la policía me llamó para organizar el traslado, fue cuando hicieron eso”.

Matías Picón, gerente de la casa de sepelios, en tanto, agregó: “Estamos destrozados. La familia confió en nosotros, trabajamos con ellos desde hace mucho tiempo. Cuando nos llamaron para hacer el servicio de Diego nos sentimos orgullosos, sabíamos lo que afrontábamos y la responsabilidad que implicaba pero nos cagaron (sic), nos jodió alguien que no tiene nada que ver con nosotros, con esta familia que trabaja desde hace muchos años”.

“Yo soy el más chico de la familia pero me ocupo de muchas cosas de la empresa y si tuviera que encargarme de ir a buscar a esta persona para cagarlo a piñas (sic) también lo haría, sólo que el cobarde tiene el teléfono apagado, no atiende, está escondido. Nosotros no sabemos la que se nos puede venir, si tenemos que llamar a un abogado, si nos van a demandar o a hacer juicio, no lo sabemos”, dijo entre lágrimas.

“Antes de que llegara el cuerpo nos hablamos y acordamos que todos estaríamos atentos a que nadie sacara una foto, a que nadie lo tocara y estuvimos todos el tiempo al lado pero esto es muy grande, Diego implica muchas cosas. En un momento en el que estaba mi hermano Diego, el mayor, al lado del cuerpo, lo llamaron desde Casa Rosada para organizar el traslado, en ese momento se alejó del cajón para hablar y fue ahí cuando sacaron la foto estos pelotudos, estos hijos de p...”, expresó Matías.

“Somos una familia muy derecha, no podemos creer lo que pasó, nunca tuvimos una denuncia. En este negocio a veces se gana y a veces se pierde pero nosotros tenemos una historia de honestidad y responsabilidad. Todos nos conocen en el barrio”, dijo.

Y sostuvo que Molina fue contratado excepcionalmente en estos tipos de casos: “A veces, cuando no llegamos a ocuparnos de todo, entre los hermanos decidimos buscar a gente que nos ayuda y la verdad es que ayer no dábamos abasto. A Diego Molina lo conocíamos, ya habíamos trabajado con él... Trabajaba bien, nunca hizo nada, una persona súper educada, atenta, pero se mandó un cagadón terrible. No entiendo qué le pasó”, expresó con resignación, pero rápidamente alzó la voz: “Ahora no da la cara, no atiende el teléfono”.

