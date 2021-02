Habló la tía del joven agredido en la casa de Kike Teruel: "Le arrancaron la remera, el celular y plata"

Una fiesta clandestina en la casa de Kike Teruel en Salta, donde se dice que hubo más de cien personas pero que él niega y asegura que fueron veinte, finalizó con un joven hospitalizado luego de ser atacado por un grupo de personas, entre ellos el hijo del cantante de "Los Nocheros".

Este miércoles, Patricia Morales, la tía del muchacho, habló en "Intrusos" (América) y realizó fuertes acusaciones contra Kike y su familia.

“Si entra a mi casa una persona que no conozco, llamo al 911. No lo agarro y lo saco a empujones y lo hago patotear por diez personas en mi casa. Él estaba invitado. El señor Kike Teruel dice que no, pero sí lo conoce a mi sobrino porque tenemos videos donde se ve que concurría mi sobrino a su casa. No era amigo, era conocido del señor Felipe Teruel”, señaló la mujer.

Luego detalló cómo se desató la agresión contra su sobrino. “Comenzaron a hostigar a un amigo de mi sobrino porque tenía una gorrita y una remera que, lamentablemente, no es de marca porque parece que eso los hace personas acorde al lugar. Los comienzan a hostigar para que se vayan, son sacados a la fuerza y en ese momento le arrancan la gorra, le arrancan la remera, le quitan el celular y la plata que tenían. Cuando ellos van bajando para irse a su casa atacan a mi sobrino en manada. Fue una forma animal, no fue una forma racional”, dijo.

“Mi sobrino está internado y todavía no le dieron un parte médico... El hostigamiento del señor Kike Teruel... Tenemos audios donde él transmite el deseo de juntarse el día jueves con mi hermana para que ella le levante la denuncia y que fuera a su casa”, aseguró.

“Después el señor empezó a amedrentar a mi hermana con que si no se juntaban tenía que realizar denuncias posteriores diciendo que a su hijo también lo habían golpeado y que lo iba a denunciar a mi otro sobrino. Nosotros hicimos la denuncia cuando correspondía y él ahora quiere hacer una denuncia 48 horas después de lo que pasó”, cerró la tía del joven agredido.

