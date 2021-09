Habló Taner Ölmez, el Doctor Milagro: "Trabajé con doctores y pacientes muchas horas"

Taner Ölmez, quien interpreta a Ali Vefa, el médico con un trastorno del espectro autista en Doctor Milagro, habló el lunes del éxito de la ficción en la Argentina en charla con el ciclo Cortá por Lozano.

“Sé por las redes sociales que nos miran y me llegan las noticias de lo que sucede en Argentina con Dr. Milagro. Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme”, contó Taner.

Y remarcó sobre la ficción: “Ese tipo de historias, como la que recordás, me pasaron todo el tiempo y desde el primer día. La novela se estrenó un jueves y la vio todo el mundo. El viernes, al otro día, me estaba yendo a grabar y viene un hombre, corriendo. Me para y me dice: ‘Perdón que estoy así, todo agitado, vengo corriendo porque estoy llegando tarde al trabajo. ¿Sabés por qué? Porque anoche me quedé viendo la novela y, cuando terminó, me puse a verla tres veces más, porque tengo una hija autista y no puedo creer estar viendo esto en la televisión’".

“Historias así me ocurrieron desde el primer día y fueron constantes. Así que yo creo que de esta experiencia no me voy a olvidar jamás”, destacó el actor movilizado.

Y comentó: “Yo hice mi trabajo como actor, igual que lo hago siempre, pero esto tiene un plus, que es que yo siento que le hice bien a mucha gente. Creo que hice cosas buenas por alguien. Y seguramente, muchos se sintieron tocados por esto y eso, para mí, ya es mucho. Vivimos para esto, yo vivo para esto”.