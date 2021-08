Habló la "sexta hija de Maradona": Enojo con Ángel de Brito y resultado de ADN

Después de que el periodista saliera a afirmar que Magalí Gil no es hija de Diego Maradona, según los resultados de los estudios genéticos, la joven emitió un comunicado desmintiéndolo a través de un video. Miralo.

Después de que Ángel de Brito afirmase el fin de semana que Magalí Gil no es hija de Diego Maradona, según los resultados de los estudios genéticos realizados, la joven emitió un comunicado desmintiéndolo a través de un video.

Allí la joven dio comienzo a su comunicado oral que posteó en su cuenta de Instagram explicando que "Tenía ganas de hacer este video justamente para poder despejar un par de situaciones, de noticias que estuvieron circulando estos días en la televisión. Y qué mejor que hablar con la verdad, para saber realmente cómo fueron los hechos".

De esta manera, Magalí Gil comenzó dejando en claro que "Como bien saben en 2019 comencé efectivamente el juicio de filiación a Diego Maradona. Esto surgió ya que mi madre biológica me contacta para contarme su historia con él, con total seguridad y certeza por sobre todas las cosas. Ahí fue que iniciamos junto a mis abogados este proceso justamente con el fin de corroborar esto, de saber si mi posible padre biológico era Diego Maradona, tal como lo decía ella".

Algo en lo que Magalí puso énfasis fue en dejar aclarado es sobre el uso del término 'posible' que lo usa desde el primer día, ya que jamás confirmó nada porque sería absurdo de su parte, dado que su única herramienta para poder confirmar o descartar esto sería el estudio de histocompatibilidad o el análisis de ADN con Diego Maradona.

El descargo de Magalí Gil contra Ángel de Brito

Dicho esto, la posible sexta hija del Diez dio comienzo a su descargo contra el periodista de LAM. "El día domingo, un personaje público tuvo la supuesta noticia/primicia en confirmar que yo no era la hija de Diego Maradona. Y quiero aclarar que esto aún no se sabe, no lo sabe de forma fehaciente nadie", aseguró.

"Respecto del ADN, esto no fue hace 15 días como se dijo, fue en el mes de mayo", detalló Gil al tiempo que dijo que "Fue algo acordado entre ambas partes, de una forma totalmente privada, en un sanatorio, sin intermediarios de por medio y sin abogados". Pero "Sí confirmo que fue efectivamente con una de las hermanas de Diego Maradona, con la cual habíamos acordado mantener la total discreción sobre este tema" sumó Magalí.

Ya metiéndose de lleno en lo que tiene que ver con el resultado, Magalí Gil aseguró que "En el campo de la genética no es blanco o negro, positivo o negativo. Esto se maneja de acuerdo a probabilidades. Lo que arrojó mi resultado es justamente una baja probabilidad de vínculo con la persona que me lo hice, valga la redundancia la hermana de Diego Maradona. Pero esto no es un resultado determinante de acuerdo a mi búsqueda, ya que para tener el 99,9 de certeza de posible vínculo paterno con Diego Maradona tendría que hacerme el análisis de ADN, repito, con él".

Además dijo muy segura de sus palabras, que "en lo que respecto a mí, yo nunca afirmé ni negué nada, todo lo contrario. Y sinceramente estoy muy contenta y tranquila de afrontar este proceso tal como lo hice. Esto es un proceso fundamental para mí, para justamente no quedarme con la duda. Y en caso de que este resultado sea negativo, mi búsqueda la identidad seguirá por otro lado. Así que me parece importante aclarar eso".

Y ya hacia el final de su descargo por la información dada por Ángel de Brito, Magalí confirmó que el proceso judicial continúa, "ya que es el único camino que tengo para saber el resultado real... justamente acceder a las pruebas de ADN de Diego Maradona".