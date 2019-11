Habló Mariano Balcarce, el ex de Pampita: "Me sorprendió lo del casamiento"

Carolina "Pampita" Ardohain se casó con Roberto García Moritán. La modelo y el empresario contrajeron matrimonio en el Palacio Sans Souci, el elegante edificio ubicado en el partido de San Fernando, ante 130 invitados.

La ceremonia civil se llevó a cabo en el palacio mismo, frente al círculo más íntimo de amigos y familiares de la pareja. Pampita estuvo acompañada de sus hijos, Benicio, Bautista y Beltrán, y de nada menos que 30 damas de honor vestidas de negro, todas con un tocado diferente.

Antes de iniciar su historia de amor con Moritán, Pampita estuvo en pareja durante tres meses con Mariano Balcarce.

Anoche, el joven estuvo en un evento en la zona de Pilar y se cruzó con Nicole Neumann. El portal FarándulaShow lo entrevistó y le preguntó por el casamiento de su ex.

Sobre su exposición por el romance, dijo: “Fue una consecuencia de algo que no elegí pero siempre traté de divertirme y de pasarla bien”.

Ante la pregunta si se sorprendió el casamiento, Balcarce afirmó: “Sí, me sorprendió”.

En tanto, manifestó que no fue invitado pero que hubiera ido sin problema. “Me pone contento por ella. No fui invitado pero no tendría ningún problema en haber ido", finalizó.