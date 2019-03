Habló la testigo que presenció el episiodio de violencia entre el hermano de Reina Reech y su ex

Alejandro Javier Maurín, hermano de la actriz Reina Reech y conocido en el medio como "Sander", fue denunciado por violencia de género por su última pareja, Sofía Krutoy. La información la brindó la semana pasada el periodista Lío Pecoraro desde su cuenta de Twitter con imágenes de la mujer y la denuncia correspondiente, radicada en sede policial el 24 de este mes y la causa fue caratulada "lesiones leves". , hermano de la actrizy conocido en el medio comofue denunciado por violencia de género por su última pareja,La información la brindó la semana pasada el periodistadesde su cuenta decon imágenes de la mujer y la denuncia correspondiente, radicada en sede policial el 24 de este mes y la causa fue caratulada





El hermano de la actriz y coreógrafa tiene 44 años y es empresario. Su expareja, de 31 años, es actriz y bailarina. La denuncia fue presentada en la Fiscalía número 17. La rubia mostró un moretón en su brazo en la imagen que se difundió.

PrimiciasYa.com dialogó con ella y relató: "Amplié la denuncia porque tuve una amenaza del padre de la nena, de Sander, que si yo no me retractaba en televisión y no levantaba la denuncia me iba a quitar a la nena. Es imposible a menos que un Juez lo determinara. Juega con eso, con ese dolor, es horrible lo que está pasando y haciendo. Desconozco a la persona con la que estuve durante dos años. Es un perverso". Luego,dialogó con ella y relató:





Sander también habló con este medio y contó en detalle qué fue lo que sucedió: "Realmente me sorprendió mucho la denuncia, pero más allá de eso me sorprendió la gran cantidad de mentiras que se dijeron. Gracias a Dios tengo muchas pruebas para demostrar lo contrario a lo que está diciendo. Hoy por hoy soy uno de los principales defensores de las mujeres a raíz de todo lo que está pasando. Y no solamente por mi madre, hijas, hermanas, primas, sobrinas y amigas... Viví toda mi vida rodeado de mujeres". (Ver video)

Y ahora, habló Mili Venezia, la persona que se encontraba en la oficina del empresario: "El 21 de febrero estaba trabajando con Sander, habíamos terminado con dos reuniones, estábamos por almorzar, y sentimos que golpean la puerta era Sofía, alegando que venía a dejar a la bebé que tenía cosas que hacer, en ese momento nos quedamos en silencio porque pensamos que si le abríamos y me veía iba a hacer problemas ya que tiene antecedentes de crisis por celos. Entonces dice que quería dejar a la bebé, yo le digo a Sander que si queria la deje y se vaya (en ese momento nos ve por la cerradura de la puerta), y empieza a amenazarme "quien es esa de shorcito" "a vos nena, te voy a abrir como campera", "te la voy a matar" (pateando y golpeando la puerta, claramente en ese momento decidimos no abrirle, a lo que ella dice que era experta en abrir puertas, entonces Sander estaba sosteniendo la puerta, y yo me acerco a la habitación me dio mucho miedo que entrara y temía por mi integridad física".





"En ese momento Sander se corre para buscar la llave de la puerta que ella quería abrir, y ella aprovecha y viola la cerradura e ingresa brutalmente y totalmente en crisis va directamente a atacarme y Sander la toma del brazo para que eso no suceda, y yo corro a la habitación y me encierro con llave, en ese momento me pongo a mirar por el agujero de la puerta y veo como Sander intenta que se vaya, ella se tira al piso gritando, y él abre la puerta y ve a la bebé en el piso en ese momento la toma en brazos y ella agarra y empieza a hablarme para que salga de la habitación y empezó a gritar que quería saber quién era, él le dice que no iba a salir claramente porque fue todo muy fuerte yo tenia miedo, a la par de todo esto yo iba contándole toda la situación a mi novio por celu", detalló.

"Llega la policía y nos piden que salgamos a hablar, y le pedimos junto con la policía que se retire ella no quería y comenzó a hacerme preguntas y la policía le dice que vaya a hacer la denuncia y Sander le dice lo mismo, ella dijo que no quería que se sentía mal que llamen a una ambulancia, entonces la policía baja a esperar, ella decide quedarse arriba con nosotros a hacerme preguntas, a lo cual yo la calmo, y viene la ambulancia bajan, y yo me quedo con la bebé, en ese momento se va, y me quedo con Sander y la bebé. Él me comenta que ella no se fue a hacer la denuncia y que el SAME dijo que estaba bien. Y realmente estaba perfecta ya que tal "paliza" y "golpes" no existieron, su único propósito era quedarse para indagar quien era yo", remarcó Mili.





"Si ella hubiera estado brutalmente golpeada, creo yo, se lo hubieran llevado y no nos hubieran dejado a la bebé, y yo si hubiera presenciado tal situación ya no seguiría trabajando con él", finalizó Venezia, que compartió pruebas de audios y fotos de ese momento.