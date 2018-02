Habló la ex novia del hermano de Pampita: "Me agarró del cuello y me pegó contra el vidrio..."

, ex pareja del hermano dehermano de la modelo Pampita , dio detalles de los violentos episodios que presuntamente vivía junto al muchacho.

"Fue una pelea el viernes a la noche, que cada vez se iba poniendo un poco más violento, el tono de la discusión iba a aumentando. Íbamos en un auto, él estaba manejando, yo iba de acompañante. Cuando me quise bajar del auto, me empezó a agarrar del cuello para que no me baje y me pegó contra el vidrio tres veces. Se fue poniendo cada vez más agresivo, yo me quería soltar porque me estaba ahorcando, le pegué un manotazo para que me suelte. En ese momento también me sangraba la boca", arrancó a contar en Infama.

Y siguió: "No tenía intenciones ni de dejarme bajar ni de dejarme en mi casa. Era la medianoche y llevábamos dos horas de pelea. Yo ya no quería participar más. Hasta prefería que me golpee y yo no devolvérsela porque si todo empeoraba, prefería no actuar y que me pegara y me dejara moretones". Y agregó: "No es la primera vez que pasan estas cosas. Yo ya he tenido un derrame en el ojo. Al otro día me pedía perdón y era enfermizo".

"Quiero centrarme en que hice la denuncia en cuatro comisarías y no me la tomaron. Los insultos eran habituales desde la primera pelea, meses después de empezar la relación. Como todo, va aumentando de grado. En una pelea, quizá me agarraba para que deje de insultar o de gritar, yo me lo quería sacar de encima y él me agarraba más fuerte. Igual, en sus relaciones anteriores él siempre terminaba golpeado y golpeando a la otra persona. Lo que él me contaba era que la culpa era de la otra chica. Además, todo el mundo creía que la violenta era yo, porque por ahí veían los rasguños que le quedaban a él, pero no veían mis moretones porque siempre lo cubría".

