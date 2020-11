Habló Julieta Antón, la bailarina atacada por un hombre armado con un cuchillo: "Fue horrible"

Julieta Antón vivió una tarde para el olvido en la escuela de danza en la que enseña en Belgrano. Sebastián Damián Villarreal, hombre de 30 años que era alumno de sus clases, quiso apuñalarla y fue impedido por la presencia de su compañera y dueña del lugar, Sofía Bovino, y la policía que intervino.

La bailarina de 26 años, que fue parte de “ShowMatch” y del staff de Tini Stoessel, se animó a hablar con “Los Ángeles de la Mañana”, sobre lo sucedido.

"¿Cuándo empezó toda esta historia?", preguntó Ángel de Brito y ella le respondió por medio de una comunicación telefónica: "Hace poquito. Es un alumno que empezó a tomar clases por Zoom... Él tenía actitudes de intensidad".

"Prefiero no hablar mucho del tema, me pone un poco mal todo esto. Él iba a las clases dos horas antes, y ayer pasó lo mismo. Yo siempre lo noté raro, pero nunca me imaginé esto. Sofi fue mi ángel. Fue horrible", afirmó movilizada aún por lo sucedido.

Julieta y Sofía recibieron cortes por la intervención de este hombre, que gracias al accionar de la policía -que intervinieron la acción de un disparo en la pierna- lograron reducirlo.

