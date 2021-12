Habló Chano y ¿confirmó el romance con Natalie Pérez?

Hace tan sólo unos días estalló un bombazo al trascender la relación amorosa que estarían viviendo el ex líder de Tan Biónica, Chano Moreno Charpentier, y la bella actriz y cantante Natalie Pérez. Y fue este viernes que el cantante al llegar a la provincia de Salta para presentarse en un show, rompió el silencio sobre el tema.

Abordado por el portal Farándula Show, ni bien pisó suelo salteño Chano Moreno Charpentier se mostró feliz de volver a esa provincia después de dos años. Allí contó que llegó para presentar su show en La Roka en la noche este viernes, dado que tras la recuperación después del confuso episodio en el que casi pierde la vida al recibir un disparo de un policía a mediados de este año el cantante retomó su carrera con todo.

Y como no podía ser de otra manera, la pregunta obligada de la prensa que se encontraba en el lugar tuvo que ver con el romance que estaría viviendo con Natalie Pérez. Dado que la noticia estalló hace muy pocos días, hasta el momento no había habido oportunidad de escuchar de voz de los protagonistas la confirmación o la desmentida del asunto. Si bien se creía que la actriz acompañaría a Chano en esta gira del fin de semana, Charpentier llegó sólo pero no esquivó el tema cuando le consultaron.

Así, ante la consulta del periodista de Farándula Show "¿Viniste sólo Chano? ¿Y Natalie? Se dice que estás con Natalie Pérez ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?", Chano Moreno Charpentier deslizó -mientras le firmaba autógrafos a las fanáticas que lo esperaban en el lugar- "No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...". Fue en ese momento cuando el cronista fue por más y quiso saber si Natalie "es amiga", obteniendo como respuesta por parte del músico un misterioso "Es muchas cosas...".