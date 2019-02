Hernán Lirio conducía con éxito las madrugadas de En 2016 y, desde hacía varios años,conducía con éxito las madrugadas de C5N , pero un día, mientras estaba de vacaciones, se enteró que se quedaba sin trabajo.

Embed El canal decidió que #De1a5 no siga al aire. Yo vuelvo al móvil y estaré desde agosto en "La noche" los sábados acompañando a Celina Rucci. — Hernán Lirio (@hernanlirio) 20 de julio de 2016

Hoy, ya repuesto de aquel traspié laboral, Hernán diálogo con el programa radial Por si las moscas, donde el periodista habló de ese difícil momento: "No pensé en suicidarme, pero estuve cerca. A mí me salvó la vida mi perro que me obligaba a levantarme para sacarlo a hacer sus necesidades. ¿Sabés que feo es de golpe quedarte sin tu sueldo? Todo el mundo me decía, 'quedate tranquilo, ya va a salir algo', pero yo estaba desesperado".

"Hablé con todo el mundo, con Tinelli, con Mirtha, el único que no me contestó fue Suar. Pero a todo el mundo le escribí", contó.

Luego, el conductor de "Crónicas Delirio", contó que una nota con una revista, volvió a catapultarlo: "En un momento había salido de mi casa y veo que me sacaban una foto de lejos y me acerco al fotógrafo a preguntarle y me dijo que era para Pronto, y me hicieron una nota, eso me sirvió para que me llamen después Pamela David y Susana Rocasalvo para sus programas".

"Nuestro laburo parece muy lindo, pero es muy difícil. Ahora yo estoy haciendo de todo por canje, me voy a un crucero con todo pago, pero el día de mañana de golpe se levanta el gerente del canal, te bajan el programa y no te llama más nadie. Hay que entender que es volver a empezar todos los días, no podés caerte, hay que buscar amigos, apoyo todos los días y sobre todo es muy importante reinventarse", concluyó Hernán.