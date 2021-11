De qué hablará la China Suárez en el especial que grabó con Alejandro Fantino

Si Wanda Nara tuvo su especial para hablar del Wandagate, la China Suárez no podía ser menos. Teniendo en cuenta que es la villana de esta historia de infidelidad con el marido de la rubia, te mostramos un adelanto de lo que se verá el 29 de noviembre. Grabada la entrevista porque ella aceptó por una abultada suma de dinero o porque tiene contrato con Disney y la empresa la obligó, da igual.

Lo cierto es que aceptó hablar del escándalo que la tuvo como una de las protagonistas de este escandaloso triángulo. Aunque algunos dicen que Alejandro Fantino salió de la charla masticando bronca por lo nada que habló del tema, ya que habría evadido en todas sus respuestas dar cualquier explicación sobre el tema, asegurando que a los únicos que tiene que darles una explicación es a sus hijos.

No obstante, hace algunas horas la propia China Suárez decidió promocionar el programa donde será la estrella absoluta. Fue a través de sus historias de Instagram, donde se la ve y se la escucha decir "Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y a que me escuches en primera persona...por Star +". Pero claro que además re publicó distintas historias donde la mencionaban anunciando que el 29 de noviembre a las 21:30 hs. saldrá al aire 'En primera persona - China Suárez'.

Así, publicó los anuncios de algunos periodistas así como también los de la productora general de entretenimientos de Disney, Mariana Pérez, quien también llenó por estas horas sus historias virtuales con la promo del especial. "La chinita bella siempre sincera, profesional, talentosa. El gladiador Fantino sacando lo mejor a cada trabajo que hace. Una charla disfrutable, única, genuina" posteó la ejecutiva de la plataforma con una postal junto al conductor y la actriz. Así como también destacó la estética de cine que podrá verse.