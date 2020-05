Así hablaba Mirtha de su cariño por Goldie: "Me gustaría morirme antes que ella, no podría soportar ese dolor"

Mirtha Legrand atraviesa otro doloroso momento en su vida por la muerte de su hermana gemela Goldie a los 93 años.

Un mes atrás, la diva brindó una entrevista a la revista ¡Hola! Argentina, en la que habló de su entrañable relación y de cómo las había afectado a ambas la muerte de su hermano Josecito en agosto de 2019.

“Claramente, cuando sos grande, la muerte te da miedo. Siempre pienso que voy a encontrarme con Daniel (Tinayre) y con mi hijo Dani, pero me gustaría morirme antes que mi hermana Goldie, porque no podría soportar ese dolor”, señalaba Mirtha.

LEER MÁS Susana Giménez lloró al contar cómo Mirtha Legrand le informó la muerte de Goldie

Además, reveló cómo se había fortalecido la relación de hermanas en el último tiempo: “Después de la muerte de Josecito, con mi hermana Goldie nos unimos aún más. Ella también lo llora mucho, a tal punto que hace poco le dije ‘tenemos que dejarlo ir, él siempre nos va a cuidar’”.

Por último, Legrand dejaba una reflexión profunda sobre las partidas de sus seres queridos: “Siempre digo que hay que disfrutar cada momento porque la vida es muy corta. Nunca pensé llegar a esta edad. Me despierto y pienso: "¿Cuántos años tengo? ¿Cómo puedo tener tantos años? ¿Cómo puedo seguir tan activa, con mi cuerpo y mi cerebro que me responden tanto? (…) A veces me arrepiento, después de la muerte de Dani, mi hijo. La televisión es cruel, te llaman, te exigen, te piden que vuelvas. Yo me vestí de negro durante un año cuando murió Dani para mis programas. Hay que sanar porque son heridas muy profundas y dolorosas”.

LEER MÁS El mensaje de Marcelo Tinelli a Mirtha Legrand: "Se fue una mujer maravillosa, generosa y atenta como pocas"