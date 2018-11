Guy Tessier, el hombre que tuvo el incidente de tránsito con Leyrado: "Insultó a mi mujer"

Juan Leyrado, habló con Antonio Laje en América y contó su versión de lo ocurrido. Guy Tessier , el hombre que tuvo el incidente de tránsito con, habló coneny contó su versión de lo ocurrido.





El actor había compartido un video contando lo que ocurrió y que esta persona le había roto el vidrio de su auto de un golpe de puño.





El hecho sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se produjo cuando Leyrado le reclamó que deje de transitar por la bicisenda con su motocicleta.





"Una camioneta se pone al lado y me dice: pelotu... la con... de tu madre. Ahí mi señora le dice por favor señor. Y la insultó. Y ahí me bajé", comentó comentó Tessier esta mañana en tevé.





"Bajó la ventanilla e insultó a mi mujer. Me pidió disculpas al final pero no las acepté. Vine aquí para explicar por qué me comporté así", agregó.





