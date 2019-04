Gustavo Yankelevich: "La serie de Susana Giménez se va a hacer, ya tenemos a..."

Susana Giménez, aparecieron rumores sobre la cancelación de la misma, alimentados por declaraciones de la propia diva. Tras el anuncio con bombos y platillos de la realización de la serie sobre la vida deaparecieron rumores sobre la cancelación de la misma, alimentados por declaraciones de la propia diva.





"Hasta tanto no hable con Yankelevich no se va a resolver nada. Estoy en USA y debo hablar con él, no puedo decir nada", dijo Susana hace unas semanas.





Gustavo Yankelevich. "Sigue en pie el proyecto de serie sobre la vida de Susana Giménez, ya tenemos a los autores y el martes empiezan a trabajar. Están encabezados por una mujer ", indicó en "Modo Sábado". En este contexto, quien salió a confirmar la realización de la biopic fue el productor, indicó en "Modo Sábado".

Luego aclaró: "Quedamos que el corte final lo vamos a hacer nosotros. Fundamentalmente para que Susana no vea algo en la serie con lo que no está de acuerdo".





"Lo que nos ayudó a nosotros es que salió la serie de Sandro y había dos capítulos con ella, también sale la de Monzón y hay tres con ella. Entonces le dije van a seguir saliendo series y van a tener tu historia. Y ahí le dije que no iba a haber historia más fiel que la que cuente ella sobre su vida. Ahí es que ella se decidió y dijo: tengo que contar mi historia", señaló Yankelevich. señaló Yankelevich.





El productor dio a entender que podría haber más de una temporada: "Lo que hay que contar es todo lo que pasó en su vida... pensamos en un primer año con trece capítulos que por supuesto no entran todas las anécdotas así que veo la posibilidad de más de una temporada".