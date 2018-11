Fue tras charlar en público con la protagonista del espectáculo sobre el affaire que ella tuvo con Nicolás Cabré.

No hay ninguna venganza contra @cuervotinelli es mi amigo,córtenla con el tema @laufer4 @bigbangnw @exitoina ya no es para nada gracioso.

"Yo no tengo nada que ver en la decisión de la producción, me enteré por las redes. La producción me dijo que fue decisión de ellos, no tengo poder de meter ni sacar a nadie", comentó la actriz y conductora sobre el tema.