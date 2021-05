Gustavo Sofovich y Mora Godoy se separaron

El productor de Polémica en el Bar, con la conducción de Mariano Iúdica por América Tv, vuelve a estar sólo. Se separó. A pesar que hace poco tiempo Gustavo Sofovich, quien no suele hablar de su vida privada, había confesado estar en una relación con Mora Godoy pero las cosas cambiaron y la relación había llegado a su final.

Él mismo había comentado lo que sentía por la bailarina: “Mora es un ser humano con una sensibilidad inmensa, inmensa. No es una mujer más en mi vida: es una mujer... no quiero hablar mucho de Mora, pero me partió la cabeza”, confesó en "Vino para vos" el programa de Tomás Dente en Kzo.

La invitó a salir hace casi 10 meses porque la quería ver bailar y fue un flechazo.

Los tiempos de cada uno, el trabajo, las exigencias, dos personas que tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de tener gente trabajando y encima en épocas de pandemia hizo que la relación de desgaste.

Ahora Gustavo Sofovich y Mora Godoy están "solari" por el momento. ¿Será una separación definitiva?