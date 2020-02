Gustavo Sofovich habló de la renuncia de Virginia Gallardo y anunció quién la reemplazará

Virginia Gallardo dialogó ayer con CNN Radio en el programa que conducen Ángel de Brito, Pía Shaw y Pilar Smith. Allí levantó sospechas sobre su salida de "Polémica en el bar" algo de lo que Mariano Iúdica se hizo eco en la emisión de anoche del mítico envío televisivo.

“En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo”, lanzó picante Virginia, y agregó: “Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene. (...) Pasaron cosas, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar”.

“Fueron una sucesión de hechos que hasta que me despedí la gente estaba convencida de que me iba de vacaciones dos semanas y volvía. Pero después se dieron cuenta, estaban todos al tanto. En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal”, enfatizó la rubia.

Al escuchar la nota, el conductor del ciclo de América TV tocó el tema y le pidió a Virginia que explique el motivo porque sus declaraciones activaron un montón de botones y sospechas.

LEER MÁS Mariano Iúdica le pidió a Virginia Gallardo que explique sus dichos por su salida de "Polémica en el bar"

"Quiero mandarle un beso enorme a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo. Amiga de muchísimos años, con la que empezamos Polémica en el bar en Telefe. Le hicieron una nota en radio y dejó entrever que la salida de acá fue con algo misterioso que solo nosotros sabemos. Acá somos 100 personas, vos acá fuiste y sos una persona muy importante, muy valiosa, y todos los compañeros quedamos sorprendidos. Si hay algo que nosotros tenemos que saber nos encantaría saberlo", afirmó Mariano.

Una de las palabras que faltaba era la de Gustavo Sofovich, quien en "LAM" habló de lo sucedido con Virginia: "Tuvo un chat de fin de año con palabras muy lindas para nosotros. Yo sabía que renunció por un tema económico. Se va a lanzar el nuevo polémica en marzo con grandes cambios, estamos en el final de las tratativas"

Y anunció: "Luciana Salazar se va a sentar a la mesa, González Oro también. Virginia tenía su lugar, atrás en el bar y con su esfuerzo pasó a sentarse en una banqueta atrás de Mariano Iúdica. Él esta sorprendido, fue un balde de agua fría. Virginia tendría que haber hablado conmigo".

LEER MÁS Virginia Gallardo le respondió a Mariano Iúdica tras su descargo en "Polémica en el bar"