Gustavo Sofovich habló luego del polémico tuit de Horacio Cabak: "La situación ya no daba para más"

Horacio Cabak se despidió del ciclo "Polémica en el bar", que conduce Mariano Iúdica, este jueves al mediodía con un mensaje desde Twitter. "Adiós Polémica. Gracias por todo", expresó Cabak desde su cuenta en la red social.

PrimciasYa.com se contactó con Gustavo Sofovich, productor del histórico ciclo que se emite por América, quien dio detalles de la desvinculación de Horacio del programa.

"En Polémica ahora queremos hacer un bloque de humor político", comenzó Gustavo. Y remarcó: "Con Horacio no pasó nada. Tuvimos una charla, ya lo veníamos hablando hace unos días. Polémica es una familia en la que muchos se han ido y han vuelto como Chiche o Azzaro".

"Entre los dos quedamos muy bien, es la verdad, nunca en Polémica es un adiós definitivo. No pasó nada", añadió.

"Fue una decisión que tomamos basado en lo que charlamos durante los últimos días. La tomamos de común acuerdo", finalizó Gustavo.

Horas más tarde, Cabak lanzó un picante mensaje sobre su salida del ciclo: "No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple".

Este viernes, Sofovich habló en "LAM" y explicó sobre la salida de Horacio: "Polémica cuando se apagan las luces todos tenemos la mejor, antes de la pandemia nos íbamos todos a comer, es una familia de hace muchos años".

"La situación ya no daba para más. Se complicó en un momento, no estaba bueno, había mucho roce. Realmente Polémica es una familia, nunca tuvimos un problema", enfatizó.

Y comentó sobre el tuit de Cabak: "Yo no quiero exponer a mis compañeros de laburo a esto, hablé con Horacio telefónicamente. Si hay algo que hubo en Polémica siempre hay códigos, en el chat y en el bar, eso me dolió. Él quería una salida decorosa y yo se la di".

Lo cierto es que mientras Gustavo daba el móvil con Ángel de Brito, Cabak lanzó una serie de mensajes muy fuertes contra el productor.

