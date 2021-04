Gustavo Sofovich, a corazón abierto: "La droga destruyó gran parte de mi vida"

Gustavo Sofovich contó detalles de su lucha contra la adicción a la cocaína y de la relación que tuvo con su padre, Gerardo, en una charla con Gastón Pauls en "Seres libres", Crónica TV.

“Mi viejo era un todopoderoso: en la vida, económicamente, exitoso. Y lo único que no podía manejar era mi adicción a las drogas, lo que le causó mucho mucho dolor. Hasta que se abrió de recibir tanto dolor. Por más que yo después me enteraba de que me cuidaba permanentemente, ese hombre no quería recibir más dolor. Gerardo me dio todo. Él lo hizo tratando de hacer el bien, pero hoy sé que se equivocó: facilitándome guita, negocios... no sabía que hacer para que yo parara”, destacó sobre el vínculo con su padre.

Y sobre cómo comenzó a drogarse, indicó: "Soy adicto a absolutamente todo. Entró a mi vida cuando tenía 17 años, con una chica en casa en Mar del Plata, sin tener la más pu... idea dónde me estaba metiendo. Treinta años después, me acuerdo que me drogué 30, 40 días seguidos sin parar. Tenía una grave adicción. Mi droga fue la merca".

Y agregó con valentía: “La droga me hizo perder 30 años de mi vida. Si bien dentro de esos 30 años generé mucho y no me arrepiento de lo que pasé, porque solamente puedo mirar para adelante, la droga destruyó gran parte de la vida, lo que podrían haber sido hermosas memorias con mis hijos. Tengo una linda vida profesional, yo me enamoré de mi mismo, hoy. Si bien me siento exitoso, la droga me quitó muchísimo”.

