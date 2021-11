Gustavo Martínez explicó la señal que recibió de Ricardo Fort: "Vi su imagen"

A ocho años de la muerte de Ricardo Fort, su hijo Felipe y su ex pareja Gustavo Martínez aseguraron que recibieron la misma señal del empresario chocolatero.

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013 y Gustavo Martínez se quedó a cargo de Martita y Felipe, los mellizos del chocolatero.

Y ,la conexión que tienen los tres es muy profunda por eso aseguran que se les hizo presente el empresario.

“Ricardo está presente sí, me acuerdo una vez que fui a un dormitorio enorme que él tenía de todo. Y una vez yo voy, entro y no escuchaba nada, no había nada y Ricardo ya había fallecido”, contó Gustavo Martínez para Mitre Live.

“Escucho de repente y ruidos. Dame la puerta que me la llevo. Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar, fue igual… Ahora ya no voy”, sumó Martínez.

“Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo pero no parece real. En ese momento vi una imagen de Ricardo. Felipe después me contó que había visto algo parecido. Yo creo que era la imagen de Ricardo, por supuesto que sí”, finalizó el ex del empresario

A24/show