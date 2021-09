Gustavo López cuestionó la presencia de Coscu en Argentina vs. Bolivia ¡y se metió Luciana Salazar!

Gustavo López cuestionó hace unos días la presencia de Coscu en Argentina vs. Bolivia por el partido de las Eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

El periodista se mostró molesto en la semana porque fueron pocas las entradas disponibles por el reducido aforo (21 mil, 17mil que se vendieron y el resto protocolo) y el youtuber tuvo una ubicación privilegiada en un sector vip y él, que trabaja en la profesión hace muchos años, no podía ir al estadio.

"De verdad te digo, de corazón, me da pena dedicarme a esto y no poder ir a la cancha de River. Y de repente, un don nadie que critica a los jugadores, a los periodistas, que critica a todos, de repente va a estar ahí en el campo de juego. Creo que hay cosas que no se chequen, que no se ven, hay que mirar el historial de las personas", dijo el conductor indignado desde su programa por Radio La Red AM 910.

Y fundamentó: "Nosotros vamos a todas las canchas pero a la selección nos quedamos sin entrada y lo vamos a ver por televisión mientras que tipos que no saben si la pelota es redonda o cuadrada o si tiene un conejo adentro, mañana van a estar en el vip. La cantidad de gente que me llamó por una entrada, que ni yo tengo, que lo voy a ver por televisión".

Lo cierto es que llamativamente Luciana Salazar opinó sobre esta polémica en Twitter, tema que se volvió tendencia en las redes, y defendió a Coscu.

“Ese don nadie no solo tiene millones de seguidores sino que los jugadores lo quieren más que a vos seguramente. Es la fiesta de ellos también! Con todo respeto @gustavohlopez", lanzó la modelo.