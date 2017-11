Gustavo Cordera, sin probation y rumbo al juicio

Gustavo Cordera sigue camino al juicio oral y público por sus dichos en los que afirmó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo". El cantantesigue camino al juicio oral y público por sus dichos en los que afirmó que





Ayer, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó su pedido de probation, con el fundamento de un fallo de la Corte Suprema de 2013, conocido como Góngora, donde el máximo tribunal determinó que no se puede suspender un juicio a prueba en casos de violencia de género porque el Estado argentino asumió compromisos internacionales de prevenir, investigar y sancionarlos.





No fue la única mala noticia que recibió durante la jornada el músico: en Bahía Blanca le cancelaron el show anunciado para el 17 de noviembre luego de que organizaciones de mujeres repudiaran su llegada a esa ciudad. "A mí me parió una mujer y no comparto los dichos desafortunados de este artista. Estoy de acuerdo con el reclamo feminista y por eso tomé esta decisión", dijo el empresario Osvaldo Catini, dueño del teatro Rosini, donde se iba a realizar el recital. Y agregó: "Con esto pierdo plata, pero no me parece importante".

Se confirmó el procesamiento de Gustavo Cordera



En una audiencia realizada el martes en el juzgado que encabeza Canicoba Corral, la defensa de Cordera planteó el pedido de probation, a cambio de dar un par de recitales en la ciudad de Buenos Aires a beneficio de los hospitales Garrahan y la ex Casa Cuna y concurrir a un curso sobre violencia de género en Uruguay, donde vive actualmente.





La fiscalía avaló el planteo pero exigió que los show fueran coorganizados con el Colectivo Ni Una Menos –sin consultarle antes a sus integrantes– y que tengan como objetivo concientizar sobre la violencia machista y sus consecuencias. Pero el magistrado rechazó la posibilidad de suspender el juicio a prueba, con una resolución firmada ayer, a la que accedió este diario.

cordera.00_jpg_srz.jpg



Se espera que la defensa de Cordera apele la decisión. "Entiendo que los dichos del procesado, por su tenor y características propias, constituyen una manifestación de la desigualdad existente entre hombres y mujeres y una incitación a la continuidad y profundización de prácticas violatorias de los derechos de este último género. De tal manera me encuentro en condiciones de afirmar que el presente es un caso de violencia contra la mujer", señaló Canicoba Corral. Y mencionó como fundamentos de su decisión la sentencia "Góngora, Gabriel Arnaldo s/causa Nº 14.092" del máximo tribunal, que sostuvo que la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba en casos de violencia contra la mujer "resulta contrario" a lo establecido de la Convención Interamericana de Belem do Para, "para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres", que obliga al Estado argentino a investigar con debida diligencia esos casos.

El Inadi se pronunció por las declaraciones de Gustavo Cordera



Además, Canicoba Corral hizo mención a pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También el juez federal objetó la falta de precisiones en la propuesta de la defensa de Cordera: ni dio fechas para los recitales ni lugar donde se realizarían y tampoco muchos detalles sobre el curso que cursaría, sólo que sería alguno que brinda el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y una ONG de Montevideo. También, creemos que la querella, la cual conformamos, debería ser consultada al respecto de esta medida", señaló el INAM.

gustavo cordera.jpg



La fiscalía federal N° 7, que interviene, a cargo de Ramiro González, alegó –ante una consulta de este diario– que el INAM es denunciante y no querellante, y que su postura puede ser escuchada pero no es vinculante. Y como querellante en la causa, está el Inadi, organismo que fue notificado de la audiencia del martes, pero cuyos representantes legales no concurrieron.