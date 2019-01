Gustavo Cordera, a juicio oral por "Incitación a la violencia"

Gustavo Cordera será enjuiciado desde el 11 de marzo próximo a raíz de sus dichos durante una charla en una escuela de periodismo en los que sostuvo que algunas mujeres "necesitan ser violadas para El músicoserá enjuiciado desde el 11 de marzo próximo a raíz de sus dichos durante una charla en una escuela de periodismo en los que sostuvo que algunas mujeres "necesitan ser violadas para tener sexo", informaron este viernes fuentes judiciales.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 7 luego de que la sala I de la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento y lo embargó por 500 mil pesos, en una causa que estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan para tener sexo ser violadas, porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa, y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos", dijo Cordera en aquella oportunidad.

Por sus declaraciones, el músico fue demandado por el Consejo Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Veremos qué sucede.

