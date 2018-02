"Sufrimos acto de vandalismo en el teatro rompieron vidrios, robaron butacas, consolas y luces! Que raro no?", comentó el ex "Gran Hermano". comentó el ex





Y agregó: "Igualmente tenemos el estreno con localidades agotadas lunes estamos listos!!! No se hace juego sucio!!! Somos pocos y nos conocemos mucho".





"Pasó lo que puse en Twitter que habían roto todo el teatro. Cuando la producción abrió la sala, estaban todas las butacas rotas, robaron consolas, micrófonos, rompieron vidrios", comentó el actor.



"Pero quiero aclarar que yo no dije nunca que era la competencia. Es más, el otro productor nos llamó para solidarizarse con nosotros y para preguntarnos si nos hacía falta algo".





Y aclaró sobre lo ocurrido y su tuit: "Yo no culpo a nadie. Digo que lo que hicieron no se hace. En este país afanan todos los días y esta vez nos tocó a nosotros. Mi repudio y mi bronca fue por eso. Yo no culpo a la competencia como dicen los demás portales".