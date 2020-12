Gustavo Conti se defendió de las acusaciones de haber estado con otras mujeres con un terrible exabrupto

Fue uno de los escándalos del año, cuando Ximena Capristo de la nada publicó en sus redes mensajes que encontró en las redes de su pareja, Gustavo Conti, charlando con otras mujeres.

La ex participante de “Gran hermano” se arrepintió inmediatamente, borró todo pero ya era tarde. Desde ahí empezó la crisis y el silencio. Poco se supo de qué pasaba puertas adentro, ellos no hablaban, aunque Conti siempre desmintió haber sido infiel.

Ahora, la pareja decidió darse una nueva oportunidad y están juntos de nuevo, “Estamos remándola, no estamos 100% bien”, admitieron en el living del programa de Florencia Peña.

LEER TAMBIÉN: Ximena Capristo confirmó que se reconcilió con Gustavo Conti: "Nos entendemos"

“Quiero aclarar que no hubo infidelidad como se dijo, no estuve con otra mujer, no pasó absolutamente nada de todo lo que se estuvo diciendo. Me acusaron de un delito que no cometí”, insistió Conti.

“Yo le propongo a él abrir la pareja, me dice rotundamente que no, me dice que estoy loca y después aparecen estos mensajes con otra señorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es o no es infidelidad?”, preguntó Capristo recordando su propuesta a su marido quien le contestó rotundamente que “no”.

Cansado de ser señalado, el morocho entonces se exaltó y dijo: “Aparte no es un mensaje ‘vení que te hago un sopeti’. No era eso”. Capristo se indignó al escucharlo y le dijo que no podía decir eso, incluso Peña le recordó que era el mediodía.

LEER TAMBIÉN: Gustavo Conti habló sobre el escándalo con Ximena Capristo que lo acusó de infidelidad