Guillermo "El Pelado" López confesó el motivo de su calvicie en una charla con Estelita

El próximo sábado a las 21, Guillermo López vuelve a la pantalla de América para conducir "Santo sábado" junto a Soledad Fandiño, su nueva compañera de trabajo.

Y previo al estreno del ciclo, El Pela se sometió al cuestionario ácido de Estelita en casa.

En la charla de madrugada, Estelita le preguntó el motivo por el que se quedó pelado y Guillermo dio una disparatada explicación.

"No solo tuve pelo sino que tuve pelo largo en la secundaria y mis compañeras me elogiaban el rico aroma porque yo usaba un shampoo, que no digo la marca por si un día quiere ser tu auspiciante, pero era la marchas más algas. La que yo usaba era algas. No la usen, no se las recomiendo", explicó.

"Me hizo mierda el pelo, ojo, tenía un perfume hermoso, no sabía que era destructivo", agregó con el humor que lo caracteriza.

Además, confesó que rescató a dos gatitos de la calle y que en la cuarentena tuvo un contacto mayor con el mundo animal.

"Esta cuarentena me encontré cuidando dos gatitos cuando yo en la vida había tenido una mascota, a menos que fuera en casa de mi familia", expresó.

Interesado en el tema, Jey Mammon quiso saber más detalles, y así el Pelado relató un hecho que hasta a él mismo lo sorprendió: "Los salvamos porque habían quedado en la calle. La madre había tenido a las gatitas, y cuando estuvieron a punto para poder partir les conseguimos un lugar, les encontramos casa".

